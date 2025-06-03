Сухаревский прокомментировал свое увольнение: "Видение расходится с руководством"

Полковник Вадим Сухаревский / © Facebook/Министерство обороны Украины

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Полковник Вадим «Борсук» Сухаревский прокомментировал увольнение с должности командующего Сил беспилотных систем (СБС), указав, что принял «честное и профессиональное» решение.

Об этом идет речь на канале Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

«Прошел почти год с момента создания Сил Беспилотных Систем Украины — отдельного рода сил, который мы формировали в условиях полномасштабной войны в максимально сжатые сроки и в обстоятельствах, требовавших принятия быстрых, асимметричных решений.

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Он рассказал, что команду СБС собирали по зову.

«Людей, веривших в идею так же, как и я, вкладывавших в ССС не только знания, опыт и время, но и свое сердце. Я благодарен каждому, кто стал частью этого пути — именно благодаря вам ССС имеет боевой смысл и человеческое лицо», — добавил он.

Сухаревский назвал причину увольнения

В то же время, на этом этапе, отметил полковник, видения дальнейшего развития ССС разошлись с руководством.

«Считаю честным и профессиональным решением в этой ситуации завершить свою каденцию в должности командующего СБС. Оставляю должность с глубокой верой у каждого, кто продолжает нести эту идею дальше», — сказал он.

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В то же время полковник назвал личную цель.

«Победа. И я верю, что СБС как инновационная боевая структура имеет все предпосылки стать системой, формирующей новую парадигму войны — и для Украины, и для мира. Фундамент заложен правильно. Как воин и офицер, я остаюсь в строю и продолжаю службу в рядах Вооруженных Сил Украины. Как человек — остаюсь преданным идее, которая больше любой должности», — сказал полковник Вадим «Борсук» Сухаревский.

Напомним, теперь Силы беспилотных систем возглавит Роберт Мадяр Бровди, а Сухаревский стал заместителем командующего оперативного командования Восток. Об этом стало известно после того, как президент Украины Владимир Зеленский сменил часть военного командования своими указами от 3 июня.

Ранее стало известно, генерал Драпатий подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ.

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