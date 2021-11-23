Сутки в ООС: террористы стреляли из гранатометов и пулеметов, один боец ранен

Воина эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное.
С начала этих суток, 23 ноября, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, оккупанты открывали огонь:
- Возле Зайцево — из станковых противотанковых гранатометов;
- Возле Верхнеторецкого — из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- В сторону Шумов — из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий был ранен. Воина эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Украинские бойцы открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Напомним, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.
Bloomberg опубликовал данные разведки США о том, что россияне могут зайти в Украину из Крыма, востока и Беларуси.
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