Сутки в ООС: террористы стреляли из гранатометов и пулеметов, один боец ранен

Сутки в ООС: террористы стреляли из гранатометов и пулеметов, один боец ранен

Воина эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала этих суток, 23 ноября, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, оккупанты открывали огонь:

Возле Зайцево — из станковых противотанковых гранатометов;

Возле Верхнеторецкого — из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

В сторону Шумов — из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий был ранен. Воина эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Украинские бойцы открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

Bloomberg опубликовал данные разведки США о том, что россияне могут зайти в Украину из Крыма, востока и Беларуси.

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