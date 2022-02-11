Террористы "накрыли огнем" позиции ВСУ: один боец ранен

Оккупанты открывали огонь около Марьинки, Невельского, Песков.

В течение этих суток, 11 февраля, на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Марьинки российские наемники использовали беспилотник , с помощью которого совершили сброс выстрела ВОГ-17.

российские наемники использовали , с помощью которого совершили сброс выстрела ВОГ-17. В направлении Невельского враг открывал огонь из стрелкового оружия.

враг открывал огонь В сторону Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В результате действий террористов один украинский военнослужащий был ранен. Воина была эвакуирована в больницу. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Напомним, что генштаб ВСУ показал карту размещения вооружения боевиков: танки врага все ближе к линии разграничения.

Читайте также: