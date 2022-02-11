Террористы "накрыли огнем" позиции ВСУ: один боец ранен

Оккупанты открывали огонь около Марьинки, Невельского, Песков.
В течение этих суток, 11 февраля, на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
- Так, вблизи Марьинки российские наемники использовали беспилотник, с помощью которого совершили сброс выстрела ВОГ-17.
- В направлении Невельского враг открывал огонь из стрелкового оружия.
- В сторону Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
В результате действий террористов один украинский военнослужащий был ранен. Воина была эвакуирована в больницу. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Напомним, что генштаб ВСУ показал карту размещения вооружения боевиков: танки врага все ближе к линии разграничения.
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