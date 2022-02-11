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Террористы "накрыли огнем" позиции ВСУ: один боец ранен

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Террористы "накрыли огнем" позиции ВСУ: один боец ранен

УНИАН

Оккупанты открывали огонь около Марьинки, Невельского, Песков.

В течение этих суток, 11 февраля, на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

  • Так, вблизи Марьинки российские наемники использовали беспилотник, с помощью которого совершили сброс выстрела ВОГ-17.
  • В направлении Невельского враг открывал огонь из стрелкового оружия.
  • В сторону Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В результате действий террористов один украинский военнослужащий был ранен. Воина была эвакуирована в больницу. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Напомним, что генштаб ВСУ показал карту размещения вооружения боевиков: танки врага все ближе к линии разграничения.

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