Трагический обстрел Херсона: полуторамесячный младенец получил ранение

Около 13:00 в Днепровском районе Херсона в результате российских обстрелов пострадал младенец.

Об этом сообщает Александр Прокудин, глава Херсонской облгосадминистрации.

По его информации, снаряд попал в дом, где находилась девочка в возрасте всего полтора месяца. Она получила взрывную травму и острую стрессовую реакцию.

В настоящее время ребенок находится в больнице, врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее российские войска также нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харьковщины и Сумщины. Есть ограничение потребления электроэнергии.