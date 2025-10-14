- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 1 мин
Трагический обстрел Херсона: полуторамесячный младенец получил ранение
Ребенок получил взрывную травму и стрессовую реакцию, сейчас находится в больнице под наблюдением медиков.
Около 13:00 в Днепровском районе Херсона в результате российских обстрелов пострадал младенец.
Об этом сообщает Александр Прокудин, глава Херсонской облгосадминистрации.
По его информации, снаряд попал в дом, где находилась девочка в возрасте всего полтора месяца. Она получила взрывную травму и острую стрессовую реакцию.
В настоящее время ребенок находится в больнице, врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, ранее российские войска также нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харьковщины и Сумщины. Есть ограничение потребления электроэнергии.