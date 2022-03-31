Убийства, пытки и издевательства над детьми: против военных РФ открыли 3457 производств

Убийства, пытки и издевательства над детьми: против военных РФ открыли 3457 производств

Российские оккупанты жестоко издеваются над мирными украинцами.

Офис генерального прокурора начал 3457 уголовных производств против российских оккупантов, которые издеваются над гражданами Украины.

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк отметил, что уголовные производства открыты по статье о нарушении законов и обычаев войны.

"Все самое тяжелое – убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документальные факты. Последствия для РФ – катастрофические во всех юрисдикциях", — подчеркнул Подоляк.

ОГП начал 3457 уголовных производств против военнослужащих РФ. По статье «нарушение законов и обычаев войны». Все самое тяжелое – убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документальные факты. Последствия для РФ – катастрофические во всех юрисдикциях. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 31, 2022

Напомним, российские оккупанты в телефонных разговорах с родственниками признаются, что в Украине они насилуют детей и едят собак.

Также жительница Киевщины рассказала, как российские оккупанты убили ее мужа и по очереди ее изнасиловали.

Жуткая трагедия произошла и в Мариуполе. Там российские оккупанты несколько дней на глазах у 6-летнего мальчика насиловали его мать. От полученных травм женщина скончалась.

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 148 детей, возросло и количество раненых — их 232.