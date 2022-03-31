Вбивства, тортури та знущання з дітей: проти військових РФ відкрили 3457 проваджень

Вбивства, тортури та знущання з дітей: проти військових РФ відкрили 3457 проваджень

Російські окупанти жорстоко знущають з мирних українців.

Офіс генерального прокурора розпочав 3457 кримінальних проваджень проти російських окупантів, які знущаються з громадян України.

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Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк зазначив, що кримінальні провадження відкрито за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

"Все найтяжче – вбивства громадян, масове насильство, знущання з дітей, тортури. Документальні факти. Наслідки для РФ – катастрофічні в усіх юрисдикціях", - наголосив Подоляк.

ОГП розпочав 3457 кримінальних проваджень проти військовослужбовців РФ. За статтею «порушення законів і звичаїв війни». Все найтяжче – вбивства громадян, масове насильство, знущання з дітей, тортури. Документальні факти. Наслідки для РФ – катастрофічні в усіх юрисдикціях. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 31, 2022

Нагадаємо, російські окупанти у телефонних розмовах з родичами зізнаються, що в Україні вони ґвалтують дітей та їдять собак.

Також жителька Київщини розповіла, як російські окупанти вбили її чоловіка та по черзі її зґвалтували.

Моторошна трагедія сталась і у Маріуполі. Там російські окупанти кілька днів на очах у 6-річного хлопчика ґвалтували його матір. Від отриманих травм жінка померла.

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 148 дітей, зросла і кількість поранених - їх 232.