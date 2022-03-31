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Вбивства, тортури та знущання з дітей: проти військових РФ відкрили 3457 проваджень

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Вбивства, тортури та знущання з дітей: проти військових РФ відкрили 3457 проваджень

Associated Press

Російські окупанти жорстоко знущають з мирних українців.

Офіс генерального прокурора розпочав 3457 кримінальних проваджень проти російських окупантів, які знущаються з громадян України. 

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

Подоляк зазначив, що кримінальні провадження відкрито за статтею про порушення законів та звичаїв війни. 

"Все найтяжче – вбивства громадян, масове насильство, знущання з дітей, тортури. Документальні факти. Наслідки для РФ – катастрофічні в усіх юрисдикціях", - наголосив Подоляк. 

Нагадаємо, російські окупанти у телефонних розмовах з родичами зізнаються, що в Україні вони ґвалтують дітей та їдять собак. 

Також жителька Київщини розповіла, як російські окупанти вбили її чоловіка та по черзі її зґвалтували. 

Моторошна трагедія сталась і у Маріуполі. Там російські окупанти кілька днів на очах у 6-річного хлопчика ґвалтували його матір. Від отриманих травм жінка померла. 

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 148 дітей, зросла і кількість поранених - їх 232.

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