Вбивства, тортури та знущання з дітей: проти військових РФ відкрили 3457 проваджень

Російські окупанти жорстоко знущають з мирних українців.
Офіс генерального прокурора розпочав 3457 кримінальних проваджень проти російських окупантів, які знущаються з громадян України.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Подоляк зазначив, що кримінальні провадження відкрито за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
"Все найтяжче – вбивства громадян, масове насильство, знущання з дітей, тортури. Документальні факти. Наслідки для РФ – катастрофічні в усіх юрисдикціях", - наголосив Подоляк.
ОГП розпочав 3457 кримінальних проваджень проти військовослужбовців РФ. За статтею «порушення законів і звичаїв війни». Все найтяжче – вбивства громадян, масове насильство, знущання з дітей, тортури. Документальні факти. Наслідки для РФ – катастрофічні в усіх юрисдикціях.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 31, 2022
Нагадаємо, російські окупанти у телефонних розмовах з родичами зізнаються, що в Україні вони ґвалтують дітей та їдять собак.
Також жителька Київщини розповіла, як російські окупанти вбили її чоловіка та по черзі її зґвалтували.
Моторошна трагедія сталась і у Маріуполі. Там російські окупанти кілька днів на очах у 6-річного хлопчика ґвалтували його матір. Від отриманих травм жінка померла.
Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 148 дітей, зросла і кількість поранених - їх 232.