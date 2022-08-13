Удары ВСУ по левому берегу Херсонской области: Арестович назвал цель командования

Украинские войска в течение 13 августа нанесли по меньшей мере пять-шесть ударов по оккупантам на левом берегу Херсонской области.

И эти атаки со стороны ВСУ продолжатся.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским юристом, адвокатом Марком Фейгиным.

"По самым скромным оценкам, по меньшей мере пять-шесть ударов по левому берегу (Херсонской области – ред.)", – сообщил советник главы ОП.

Он также прокомментировал взрывы в оккупированном Мелитополе, сказав, что атаки будут продолжаться.

"Это показывает, что наше командование ставит перед собой задачу – не только ослабление группировки (россиян – ред.) на правом берегу, но и на левом берегу (Херсонской области – ред.)", – объяснил Арестович.

Напомним, 13 августа глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что командиры покинули российских военных на правом берегу реки Днепр в Херсонской области, а сами убегают на левый берег.

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