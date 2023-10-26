Украина получит новые ракеты дальностью 300 км: СМИ назвали дату

Украина может получить в январе новые ракеты дальностью 300 км. Союзники заявили, что темпы поставок вооружений не снизятся.

Об этом сообщает Голос Америки.

По итогам встречи военного командования Украины и военного командования союзников темпы поставки вооружений в Украину не уменьшатся. Уже в январе Украина получит новые ракеты дальностью 300 км», – говорится в сообщении.

Журналистка издания Мирослава Гонгадзе сообщила об этом со ссылкой на слова чиновника Генштаба ВСУ.

According to high-ranking official in @GeneralStaffUA, as result of the meeting between military command of Ukraine and military command of the alls, the pace of supplying weapons to Ukraine not decrease. В январе было бы получить новый 300 km range missiles. — mgongadze (@MGongadze) October 26, 2023

Напомним, Украина получила и впервые применила ракеты ATACMS. ВСУ запустили их по аэродромам окупантов в захваченных Бердянске и Луганске. Военные эксперты говорят, что их применение повлияет на фронт.

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