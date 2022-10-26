Украина разбудила Европу, которая была музеем — Арестович

Советник Офиса президента отметил, что военная и финансовая помощь Украине сегодня – это инвестиции в безопасность и процветание Европы.

Украина разбудила Европу, которая была музеем. Старая Европа, которая на первый взгляд окончательно обменяла ценности на комфорт, просыпается.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгина Live".

"Во время войны все становятся самими собой. Ни больше, ни меньше. Людоеды - людоедами, рыцари - рыцарями. Россия была форпостом Европы, защищая ее от варваров с Востока. Но единственным варваром на Востоке стала сама путинская Россия, которая является крупнейшей мировой угрозой.", – говорит он.

Украина, по словам Арестовича, взяла на себя роль защитника Европы от варварского режима.

"Мы всегда были частью европейской культуры и не просто разделяем ценности свободы, демократии и права, а проливаем кровь за них. Множество украинцев отдали жизнь за свободу и право выбирать свое будущее для нынешнего и будущих поколений", — подчеркнул он.

Советник Офиса президента отметил, что военная и финансовая помощь Украине сегодня – это инвестиции в безопасность и процветание Европы.

Напомним, программа временной защиты украинцев, покинувших страну из-за военных действий и переехавших в ЕС, продлена по меньшей мере до марта 2024 года.

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