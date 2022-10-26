Україна розбудила Європу, яка була музеєм - Арестович

Радник Офісу президента зазначив, що військова та фінансова допомога Україні сьогодні – це інвестиції у безпеку та процвітання Європи.
Україна розбудила Європу, яка була музеєм. Стара Європа, яка здавалося б остаточно обміняла цінності на комфорт, прокидається.
Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".
"Під час війни всі стають самими собою. Ні більше, ні менше. Людожери - людожерами, лицарі - лицарями. Росія була форпостом Європи, захищаючи її від варварів зі Сходу. Але єдиним варваром на Сході стала сама путінська Росія, яка є найбільшою світовою загрозою", - каже він.
Наразі Україна, за словами Арестовича, взяла на себе роль захисника Європи від варварського режиму.
"Ми завжди були частиною європейської культури і не просто поділяємо цінності свободи, демократії та права, а проливаємо кров за них. Безліч українців віддали життя за свободу та право обирати своє майбутнє для нинішнього та майбутніх поколінь", - наголосив він.
Радник Офісу президента зазначив, що військова та фінансова допомога Україні сьогодні – це інвестиції у безпеку та процвітання Європи.
Нагадаємо, програма тимчасового захисту українців, які залишили країну через військові дії та переїхали до ЄС, подовжена щонайменше до березня 2024 року.
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