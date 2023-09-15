Украина снова под обстрелами: как прошла ночь в регионах

Ночь на 15 сентября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Хмельницкая область: сегодня утром в области был слышен взрыв. Работали силы ПВО.

Информация уточняется.

Винницкая область: сегодня под утро в области были слышны взрывы. Работало ПВО. Данные уточняются.

Черниговщина: в сутки — 5 обстрелов (24 взрыва).

Враг из минометов, артиллерии и АГС стрелял по Корюковскому и Новгород-Северскому районам. Обошлось без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью россияне совершили 2 обстрела Зноб-Новгородской громады. Зафиксировано 6 взрывов из миномета.

Предварительно без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничья. Зафиксирован 151 взрыв. Обстрелы потерпели Великописаревская, Хотинская, Белопольская, Середино-Будская, Краснопольская, Новослободская, Миропольская, Эсманская громады.

Днепропетровщина: ночью от атак страдала Никопольщина. Враг дважды накрыл район из тяжелой артиллерии.

В Красногригорьевской громаде российские оккупанты повредили объект инфраструктуры.

Вчера днем враг дважды атаковал Днепропетровщину. Сначала бил по Межевской громаде Синельниковского района. Потом – по Марганецкой, что на Никопольщине.

Произошел пожар, который спасатели оперативно потушили.

Запорожская область: в сутки — 118 обстрелов по 31 населенному пункту.

94 артобстрела пришлись по территории прифронтовых городов и сел.

В результате артиллерийского удара по Преображенке ранения получил 34-летний мужчина, он госпитализирован.

Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: по области от авиаударов пострадали поселки Стрелка Харьковского района, Плетеновка Чугуевского района, Степная Новоселовка, Котляровка Купянского района.

Враг продолжает поддерживать группу войск, охраняющую государственную границу. Войска противника осуществляют активные взрывные меры в приграничных районах с целью предотвращения развертывания украинских войск на направлениях, которые противник увеличивает плотность минных полей вдоль государственной границы в Белгородской области.

В результате артиллерийского обстрела г. Волчанск Чугуевского района повреждено 5 частных домов. Без пострадавших.

В с. Подолы, Купянского района произошел вражеский обстрел, в результате которого повреждено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала.

Луганщина: вчера россияне утром и после обеда открыли огонь по Невскому. Полностью разрушен один дом, еще два имеют повреждения разной степени.

Авиационные удары выдержали Надежда и Новоегоровка. За сутки противник совершил 147 обстрелов (539 снарядов).

Донецкая область: по населенным пунктам области россияне открывали огонь в 21 раз.

Под огнем находились 13 населенных пунктов.

Повреждены 33 объекта:

27 частных жилых домов, 3 – ЛЭП, дом молитвы, хозяйственная постройка, помещение ГП "Укрветсанзавод".

Николаевщина: сегодня утром из реактивных систем залпового огня окукпанты из Кинбурнской косы нанесли удар по открытой территории Радсадовской территориальной громады. Без разрушений и пострадавших.

Вчера днем враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник произвел 91 обстрел (349 снарядов), из них по г. Херсон — 6 обстрелов (20 снарядов).

Россияне попали в районы 29 населенных пунктов области; админздание и церковь в Бериславском районе; объект критической инфраструктуры в Херсонском районе; территорию завода в Херсоне. Погиб один ребенок, 6 человек получили ранения.

Напомним, ночью против 15 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину ударными беспилотниками."Shahed-136/131". Силы украинской противовоздушной обороны уничтожили все 17 дронов.

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