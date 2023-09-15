Україна знову під обстрілами: як минула ніч у регіонах

На Херсонщині через ворожу атаку загинула дитина.

Ніч проти 15 вересня у більшості областей України минула з обстрілами.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина: сьогодні зранку в області було чутно вибух. Працювали сили ППО.

Інформація уточнюється.

Вінниччина: сьогодні під ранок в області було чутно вибухи. Працювала ППО. Дані уточнюються.

Чернігівщина: за добу — 5 обстрілів (24 вибухи).

Ворог із мінометів, артилерії та АГС стріляв по Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Минулося без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі росіяни здійснили 2 обстріли Зноб-Новгородської громади. Зафіксовано 6 вибухів з міномету.

Попередньо — без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 151 вибух. Обстрілів зазнали Великописарівська, Хотінська, Білопільська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Миропільська, Есманська громади.

Дніпропетровщина: вночі від атак потерпала Нікопольщина. Ворог двічі накрив район з важкої артилерії.

У Червоногригорівській громаді російські окупанти пошкодили об'єкт інфраструктури.

Вчора вдень ворог двічі атакував Дніпропетровщину. Спершу бив по Межівській громаді Синельниківського району. Потім — по Марганецькій, що на Нікопольщині.

Сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Запорізька область: за добу — 118 обстрілів по 31 населеному пункту.

94 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл.

Внаслідок артилерійського удару по Преображенці поранення отримав 34-річний чоловік, його госпіталізовано.

Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: по області від авіаударів постраждали селища Стрілеча Харківського району, Плетенівка Чугуївського району, Степова Новоселівка, Котлярівка Куп’янського району.

Ворог продовжує підтримувати групу військ, що охороняє державний кордон. Війська противника здійснюють активні підривні заходи у прикордонних районах з метою запобігання розгортання українських військ на напрямках, які противник збільшує щільність мінних полів вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено 5 приватних будинків. Без постраждалих.

У с. Подоли, Куп‘янського району стався ворожий обстріл, внаслідок якого пошкоджено приватне домоволодіння. Інформації щодо потерпілих не надходило.

Луганщина: вчора росіяни зранку і по обіді відкрили вогонь по Невському. Повністю зруйновано один будинок, ще два мають пошкодження різного ступеня.

Авіаційні удари витримали Надія і Новоєгорівка. За добу противник здійснив 147 обстрілів (539 снарядів).

Донеччина: по населеним пунктам області росіяни відкривали вогонь 21 раз.

Під вогнем перебували13 населених пунктів.

Пошкоджено 33 об’єкти:

27 приватних житлових будинків, 3 – ЛЕП, дім молитви, господарча споруда, приміщення ДП "Укрветсанзавод".

Миколаївщина: сьогодні зранку з реактивних систем залпового вогню окупанти з Кінбурнської коси завдали удару по відкритій території Радсадівської територіальної громади. Без руйнувань та постраждалих.

Вчора вдень ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 91 обстріл (349 снарядів), з них по м. Херсон — 6 обстрілів (20 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 29 населених пунктів області; адмінбудівлю та церкву у Бериславському районі; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; територію заводу в Херсоні. Загинула одна дитина, 6 людей дістали поранення.

Нагадаємо, вночі проти 15 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками “Shahed-136/131". Сили української протиповітряної оборони знищили усі 17 дронів.

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