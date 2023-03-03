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Украина вернула тела еще 17 погибших защитников

Украина вернула тела еще 17 погибших защитников

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
521
Время на прочтение
1 мин
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Украина вернула тела еще 17 погибших защитников

С начала полномасштабной войны с оккупированных территорий семьям передали тела 1426 павших украинских героев.

Украина вернула тела еще 17 погибших защитников.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции.

Отмечается, что за все время полномасштабной войны с оккупированных территорий семьям передали тела 1426 павших украинских героев.

"При содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами сегодня удалось вернуть домой тела 17 погибших защитников Украины. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции".

Напомним, ранее в Украину вернулось 116 находившихся во вражеском плену защитников. В их числе защитники Мариуполя, Херсона, Бахмута и других украинских городов.

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Дата публикации
Просмотры
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