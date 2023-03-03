Україна повернула тіла ще 17 загиблих захисників

Від початку повномасштабної війни з окупованих територій родинам передали тіла 1 426 полеглих українських героїв.
Україна повернула тіла ще 17 загиблих оборонців.
Про це інформує Міністерство реінтеграції .
Зазначається, що за весь час повномасштабної війни з окупованих територій родинам передали тіла 1 426 полеглих українських героїв.
"За сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами сьогодні вдалося повернути додому тіла 17 загиблих оборонців України. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції".
Нагадаємо, раніше до України повернулося 116 захисників, які перебували у ворожому полоні. Серед них оборонці Маріуполя, Херсона, Бахмута та інших українських міст.
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