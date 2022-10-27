Украинские морпехи приземлили очередной иранский "шахид", которым РФ пыталась атаковать Украину

Украинские морпехи 27 октября на одном из катеров уничтожили российский дрон-камикадзе иранского происхождения "Shahed-136".

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

"Сегодня в Черном море одним из катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины был уничтожен вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136". Приближаем победу вместе!" – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня, 27 октября, в Херсонском направлении ВСУ сбили вражеские вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25.

Напомним, украинские военные уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе за два часа. Так, с 22.00 по 24.00 26 октября, было выпущено более двух десятков "Shahed-136". 17 дронов уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Еще два "Shahed-136" уничтожили другие подразделения Сил обороны Украины.

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