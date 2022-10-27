Майя использовали останки людей для создания ритуальных мячей - ученые

Мексиканские археологи обнаружили склеп с кремированными остатками людей. Этот пепел использовался для создания мячей для ритуальных игр.

Археологи Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH) нашли свидетельство того, что древние майя использовали прах своих правителей как наполнитель для ритуальных мячей.

Об этом сообщает издание IFLScience.

Сначала ученые обнаружили целый лабиринт из помещений, ведущих к самому склепу на глубине 8 метров внутри пирамиды. Ученые полагают, что этот склеп был создан между 7 и 8 веком нашей эры.

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В самом подвале были найдены небольшие ниши, в которых хранилось более 400 сосудов с пеплом после кремации человека, древесным углем и каучуком. Анализ органического материала показал, что остатки после сжигания людей мая использовали в процессе вулканизации резины, а затем создавали из этого материала мячи.

Ученые считают, что эти мячи майя использовали во время ритуальных игр. По словам ученых, традиция ритуальных игр с мячом возникла у майя тысячи лет назад. Представители майя считали, что подобным образом может произойти возрождение умершего человека в загробном мире. Также май с помощью подобных игр показывали уважение к своим богам.

Ранее стало известно, что на мексиканском полуострове Юкатан археологи обнаружили руины древнего города майя. Он был обнаружен на строительной площадке будущего промышленного парка.

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