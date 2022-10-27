Майя використовували рештки людей для створення ритуальних м'ячів – вчені

Мексиканські археологи знайшли склеп із кремованими рештками людей. Цей попіл використовувався для створення м'ячів для ритуальних ігор.

Археологи Мексиканського національного інституту антропології та історії (INAH) знайшли свідчення того, що стародавні майя використовували прах своїх правителів як наповнювач для ритуальних м'ячів.

Про це повідомляє видання IFLScience.

Спочатку вчені знайшли цілий лабіринт із приміщень, які ведуть до самого склепу на глибині 8 метрів усередині піраміди. Учені вважають, що цей склеп був створений між 7 та 8 століттям нашої ери.

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У самому склепі були знайдені невеликі ніші, в яких зберігалося понад 400 посудин із попелом після кремації людини, деревним вугіллям і каучуком. Аналіз органічного матеріалу показав, що залишки після спалювання людей мая використовували в процесі вулканізації гуми, а потім створювали з цього матеріалу м'ячі.

Учені вважають, що ці м'ячі мая використовували під час ритуальних ігор. За словами учених, традиція ритуальних ігор із м'ячем виникла у майя тисячі років тому. Представники майя вважали, що подібним чином може статися відродження померлої людини у потойбічному світі. Також майя за допомогою подібних ігор показували повагу до своїх богів.

Раніше стало відомо, що на мексиканському півострові Юкатан археологи знайшли руїни стародавнього міста майя. Його виявили на будівельному майданчику майбутнього промислового парку.

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