Украину с визитом впервые посетила премьер-министром Финляндии Санна Марин. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

“Для нас военная помощь Финляндии очень ценна. Оружие, санкционная политика и единство наших партнеров по вопросу вступления Украины в ЕС – это то, что может обеспечить прочность в обороне нашей земли. Благодарю премьер-министра Финляндии Санни Марин за визит и преданную поддержку”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что в Измаиле каждая четвертая улица имеет российский нарратив. Город готовится к масштабному переименованию.

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