Утром Россия снова нанесла ракетный удар по Славянску

Утром 1 июня российские оккупанты ракетами обстреляли Славянск Донецкой области.

Это уже вторая ракетная атака города за два дня.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

"Первый день лета. В Славянске снова недоброе утро. Ракетным ударом разрушены 3 частных дома в одном из микрорайонов города. Еще около десяти получили повреждения", — написал он в Facebook.

Лях добавил, что, к счастью, обошлось без жертв и призвал людей эвакуироваться и "не ждать пока "прилетит" именно к вам".

Стоит отметить, что в ночь на 31 мая оккупанты страны-агрессорки России нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области. Вражеский авианалет армии Российской Федерации произошел ночью. В результате авиаудара в Славянске есть погибшие и травмированные мирные жители.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 98-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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