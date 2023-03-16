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В Беларуси снова продлили военные учения с армией РФ (карта)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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В Беларуси снова продлили военные учения с армией РФ (карта)

Фото: из соцсетей

Это очередное продление учений на неделю на беларусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года.

В Беларуси военные учения российских оккупантов и их белорусских приспешников продлены как минимум до 27 марта.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график проведения учений на беларусских полигонах.

18-19 марта станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы военные РФ, продолжат работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский" и "Обуз-Лесновский".

График учений на беларусских полигонах с 20 марта и до:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 25.03;
  • Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 24.03;
  • Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 25.03;
  • Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 26.03;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 24.03;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 27.03;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 26.03;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 26.03.
© Telegram / Белорусский гаюн
Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Отмечается, что это очередное продление учений на неделю на беларусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года. Общее число продлений составило 47 недель.

"ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но, как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта", – пишут в мониторинговой группе.

Ранее сообщалось, что в Беларуси планируют провести плановый призыв военнообязанных на сборы. Также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О призыве офицеров запаса на военную службу". В армию РБ и пограничную службу планируется призвать 250 офицеров.

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Дата публикации
Просмотры
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