У Білорусі знову продовжили військові навчання з армією РФ (мапа)

Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які тривають безперервно з 29 квітня 2022 року.

У Білорусі військові навчання російських окупантів та їхніх білоруських поплічників продовжено як мінімум до 27 березня.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" із посиланням на графік проведення навчань на білоруських полігонах.

18-19 березня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані військові РФ, продовжать працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Леснівський".

Графік навчань на білоруських полігонах з 20 березня до:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 25.03;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 24.03;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 25.03;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 26.03;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 24.03;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 27.03;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманове" (Івацевичський район) до 26.03;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 26.03.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Наголошується, що це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають від 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становила 47 тижнів.

"ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", — пишуть у моніторинговій групі.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі планують провести плановий призов військовозобов'язаних на збори. Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ "Про призов офіцерів запасу на військову службу". В армію РБ та прикордонну службу планується призвати 250 офіцерів.

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