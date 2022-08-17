В Черном море находятся два вражеских корабля с ракетами "Калибр" — ВМС

Всего на боевом дежурстве в морях находятся 10 вражеских кораблей.

По состоянию на 17 августа в Черном море на боевом дежурстве находятся два вражеских носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом – 16 ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 3 кораблей и катеров; в Средиземном море – 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

Также за сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря – 26 судов, из них 7 судов двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – 23 судов, из них 3 судна продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Россия, выключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря, продолжает нарушать Международную конвенцию по охране жизни человека на море 1974 г. (SOLAS).

Напомним, в Черном море враг блокирует гражданское судоходство.

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