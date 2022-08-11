В Черном море враг блокирует гражданское судоходство — Генштаб ВСУ

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает поддерживать действия наземной группировки войск.

На Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения подразделений сил обороны вглубь временно занятой им территории. А в северо-западной части Черного моря оккупанты выполняют задачи по блокированию гражданского судоходства.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 11 августа.

"Враг обстрелял из танков и артиллерии различных калибров районы населенных пунктов Николаев, Прибужское, Лиманы, Галициново, Заря, Александровка, Шевченково, Новониколаевка, Киселевка, Любомировка, Поляна, Андреевка, Зеленый Гай, Березнеговатое, Оспетка, и Никополь. Противник нанес авиаудары неподалеку от Андреевки, Новогригорьевки, Лозового и Белого Криницы", — отметили в Генштабе.

Также оккупанты активно ведут воздушную разведку БПЛА.

"В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает поддерживать действия наземной группировки войск, выполнять задачи по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражению военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины", — сообщило командование.

В готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Авдеевки и Марьинки.

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