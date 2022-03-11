В "Дії" снова можно сгенерировать международный COVID-сертификат

В "Дії" снова можно сгенерировать международный COVID-сертификат

Сертификат можно также скачать в PDF-формате и сохранить на свой смартфон или распечатать.

В приложении "Дія" снова можно сгенерировать международный COVID-сертификат, если он исчез.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"У кого исчез международный COVID-сертификат в "Дії", тот может заново его сгенерировать. Услуга снова доступна в приложении. Это особенно актуально для украинцев, эвакуировавшихся за границу", — отметил он.

По его словам, сертификат можно также скачать в PDF-формате и сохранить на свой смартфон или же распечатать.

Также в приложении "Дія" уже появился документ. Это поможет украинцам, которые в из-за войны потеряли документы, удостоверять при необходимости свою личность. Временное цифровое удостоверение личности на период военного времени будут признаваться органами госвласти, Нацполицией, военными на блокпостах.

ТСН.ua