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В Днепре во время воздушной тревоги слышны взрывы

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1441
Время на прочтение
1 мин
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В Днепре во время воздушной тревоги слышны взрывы

Россияне вечером, 8 мая, ракетами атаковали Днепр. / Фото: Associated Press

Жителей Днепра призывают быть в укрытии.

В Днепре в понедельник, 8 мая, во время воздушной тревоги слышны звуки взрывов. Пока официально неизвестно, что произошло в городе.

Об этом сообщает "Суспильне".

В Днепре воздушную тревогу объявили в 21:48, поскольку существовала большая угроза нанесения ракетных ударов. Сразу после этого в городе слышали звуки, похожие на взрыв.

Местные власти призывают жителей региона находиться в безопасных местах до отбоя воздушных тревог.

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в регионе работает ПВО.

Напомним, в Харькове в понедельник, 8 мая, во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. Местные власти призывают жителей региона находиться в безопасных местах.

Также российские террористы в понедельник, 8 мая, предположительно, ракетами "Искандер" обстреляли Павлоградский район Днепропетровской области.

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Дата публикации
Просмотры
1441
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