Зеленский провел заседание Ставки: что обсуждали

В ходе заседания была обсуждена разработка фундаментальной новой концепции безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, в ходе которого заслушал доклад командующих оперативными направлениями главнокомандующего ВСУ и руководство разведки.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что доклады Буданова и Литвиненко были особенно основательными, очень актуальными, и на их основе Украина будет делать определенные шаги, которые укрепят нашу защиту.

"Были также доклады по подготовке новых наших подразделений, по поставкам боеприпасов. Провел совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности – по боеприпасам… Есть хорошие новости на этот счет. Разумеется, сейчас не время их обнародовать", — заявил Зеленский.

Также глава государства провел совещание по разработке фундаментальной новой концепции безопасности для Украины. Она позволит комплексно дать ответы на все вопросы безопасности страны.

"На законодательном уровне, на уровне правительственных решений, в конкретных практических вопросах… От защиты границы до новых условий безопасности для работы школ, от инфраструктурных основ безопасности экономики до реальной возможности гарантировать нашим людям такую защиту от террора, которую имеют самые передовые государства мира. Все это будет представлено. Все это будет реализовано", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении и освободили километр украинской территории.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил о летальных потерях кафиров на Бахмутском направлении за девять месяцев.

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