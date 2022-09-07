В Энергодаре в двух микрорайонах все еще отсутствует электроснабжение

Во временно оккупированном Энергодаре в результате вчерашних обстрелов оккупантов без электроснабжения остаются два микрорайона.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

"Утром 7 сентября, после повреждения подстанции "Луч" в результате многочисленных обстрелов, без электроснабжения остаются 1-2 микрорайона. Учитывая, что уже несколько месяцев именно в этой части города нет и бытового газа, люди здесь больше всего страдают от последствий рашистских провокаций и уже фактически находятся на грани гуманитарной катастрофы", — подчеркнул мэр.

Напомним, в Энергодаре днем 6 сентября раздался мощный взрыв. После этого полностью отключилось электроснабжение по городу и водоснабжение также исчезло. Через несколько часов было частично восстановлено электроснабжение.

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