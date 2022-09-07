В Енергодарі у двох мікрорайонах все ще відсутнє електропостачання

У місті внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено підстанцію.
У тимчасово окупованому Енергодарі внаслідок вчорашніх обстрілів окупантів без електропостачання залишаються два мікрорайони.
Про це поінформував мер міста Дмитро Орлов.
"На ранок 7 вересня, після пошкодження підстанції "Луч" внаслідок чисельних обстрілів, без електропостачання залишаються 1-2 мікрорайони. Враховуючи, що вже декілька місяців саме в цій частині міста немає і побутового газу, люди тут найбільше потерпають від наслідків рашистських провокацій і вже фактично перебувають на межі гуманітарної катастрофи", - наголосив мер.
Нагадаємо, у Енергодарі вдень 6 вересня пролунав потужний вибух. Після цього повністю відключилося електропостачання по місту і водопостачання також зникло. За декілька годин було частково відновлено електропостачання.
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