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В Генштабе сообщили, что происходит на границе с Беларусью

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В Генштабе сообщили, что происходит на границе с Беларусью

Фото: Associated Press

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси — до семи батальонов — на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"По имеющейся информации, на отдельных полигонах на территории республики Беларусь развернуты два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса "Точка-У" и дивизион реактивной системы залпового огня "Смерч". В период с 22 июня по 1 июля этого года в Гомельской области запланировано проведение сборов с привлечением военнообязанных”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что не исчезла угроза ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов с территории Беларуси.

Напомним, что украинские военные обнародовали фотографии последствий "русского мира" в Херсонской области.

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