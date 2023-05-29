В Гуляйполе открыли "Пункт незламности": что устроили для местных

В Гуляйполе в Запорожской области, в 2 километрах от линии фронта, волонтеры обустроили место, где люди могут отдохнуть и воспользоваться простыми бытовыми удобствами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Назвали место "Пункт незламности" — подобные работали почти по всей Украине, когда из-за российских атак люди были без электричества. В этом, на Запорожье, можно воспользоваться услугами парикмахера, душевые кабины, стиральные машины и комната отдыха.

Местные радуются даже телевизору, который не смотрели больше года, потому что не было электричества. В буфете предлагают выпить чай и перекусить. Несмотря на ежедневные обстрелы, в Гуляйполе живут около полутора тысяч человек, 11 из них дети.

"Каждый день к нам приходят люди, наши местные жители. Самое главное – здесь можно спрятаться, когда будет, не дай Бог обстрел", — рассказал председатель Гуляйпольского городского территориального общества Сергей Ярмак.

Напомним, что люди в Запорожье уже больше года живут под постоянным огнем, без света, воды и газа.

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