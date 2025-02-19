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В ГУР оценили боевую эффективность солдат КНДР

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В ГУР оценили боевую эффективность солдат КНДР

Бойцы КНДР / Фото: Associated Press

Северокорейские бойцы, к сожалению, быстро учатся.

В настоящее время 1000 военных КНДР в России проходят обучение на новой военной технике. Они быстро адаптируются к ведению современной войны.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в комментарии для южнокорейского издания The Chosun.

"Северокорейские солдаты быстро учатся и адаптируются к современным тактикам и стратегиям всего за несколько месяцев. Их боевая эффективность значительно возросла — не только в применении традиционного вооружения как танки, но и в работе с современными системами, в частности дронами", ― отметил Вадим Скибицкий.

Ранее говорилось, что на фронте наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии. Участие армии КНДР в войне против Украины будет иметь долгосрочные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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