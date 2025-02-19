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У ГУР оцінили бойову ефективність солдатів КНДР

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У ГУР оцінили бойову ефективність солдатів КНДР

Бійці КНДР / Фото: Associated Press

Північнокорейські бійці, на жаль, швидко вчаться.

Наразі 1000 військових КНДР у Росії проходять навчання на новій військовій техніці. Вони швидко адаптуються до ведення сучасної війни. 

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у коментарі для південнокорейського видання The Chosun.

"Північнокорейські солдати швидко вчаться та адаптуються до сучасних тактик і стратегій всього за кілька місяців. Їхня бойова ефективність значно зросла — не лише у застосуванні традиційного озброєння, як танки, але й у роботі з сучасними системами, зокрема дронами", ― зазначив Вадим Скібіцький. 

Раніше йшлося про те, що на фронті спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії. Участь армії КНДР у війні проти України матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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