В Харькове погиб человек, а количество раненых выросло

Захватчики били по центру города. Вид ракет еще устанавливается.

В результате ракетных ударов по центру Харькова 2 января погиб один человек, количество пострадавших возросло до 20.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около 07:30 российские оккупанты нанесли ракетные удары по центральной части Харькова, в частности в Шевченковском районе. Вид ракет устанавливается.

"На эту минуту – более 20 пострадавших. Один человек погиб", – отметил глава ОВА.

Позже он уточнил, что медики оказывают помощь 22 раненым. В медучреждения госпитализированы 16 человек.

Кроме того, повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, загорелись автомобили.

Соответствующие службы проводят осмотр мест ударов и ликвидируют последствия.

Заметим, что армия РФ утром 2 января устроила массированную ракетную атаку по жилой застройке Харькова. Сначала было известно о шести пострадавших, однако впоследствии количество выросло.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Есть вероятность пуска "Калибров"! Игнат о массированной ракетной атаке 2 января

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