В Харькове погиб человек, а количество раненых выросло

Захватчики били по центру города. Вид ракет еще устанавливается.
В результате ракетных ударов по центру Харькова 2 января погиб один человек, количество пострадавших возросло до 20.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Около 07:30 российские оккупанты нанесли ракетные удары по центральной части Харькова, в частности в Шевченковском районе. Вид ракет устанавливается.
"На эту минуту – более 20 пострадавших. Один человек погиб", – отметил глава ОВА.
Позже он уточнил, что медики оказывают помощь 22 раненым. В медучреждения госпитализированы 16 человек.
Кроме того, повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, загорелись автомобили.
Соответствующие службы проводят осмотр мест ударов и ликвидируют последствия.
Заметим, что армия РФ утром 2 января устроила массированную ракетную атаку по жилой застройке Харькова. Сначала было известно о шести пострадавших, однако впоследствии количество выросло.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Есть вероятность пуска "Калибров"! Игнат о массированной ракетной атаке 2 января
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