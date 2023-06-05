В Харьковской области могут объявить эвакуацию людей – ОВА

В Харьковской ОВА не исключают возможности эвакуации людей из приграничной области.
В Харьковской области решают вопрос о возможной эвакуации жителей приграничных населенных пунктов из-за увеличения количества обстрелов Россией.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"За последние сутки было обстреляно 26 населенных пунктов. Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации для детей и людей пожилого возраста из приграничных населенных пунктов, где мы видим, что военная обстановка ухудшается", — рассказал он.
Он также сообщил, что за минувшие сутки в результате обстрелов оккупантов два человека погибли, трое – получили ранения.
Напомним, министр обороны Алексей Резников ответил, будет ли Украина использовать F-16 во время летнего контрнаступления.
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