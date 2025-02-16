В Херсоне из-за обстрелов частично исчезли свет и вода

Специалисты пытаются как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии и воды.

В результате вражеских обстрелов в Днепровском районе Херсона зафиксированы повреждения электросетей, что повлекло за собой перебои с электро- и водоснабжением.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Коммунальные службы уже работают на месте, оценивая масштабы повреждений. Специалисты пытаются как можно быстрее возобновить подачу электроэнергии и воды, чтобы жители района могли вернуться к нормальным условиям жизни.

Напомним, в результате удара российского "Шахеда" по критической инфраструктуре города Николаева более 100 тысяч человек остались без отопления.