У Херсоні через обстріли частково зникли світло та вода

Унаслідок ворожих обстрілів у Дніпровському районі Херсона зафіксовані пошкодження електромереж, що спричинило перебої з електро- та водопостачанням.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Комунальні служби вже працюють на місці, оцінюючи масштаби пошкоджень. Фахівці намагаються якнайшвидше відновити подачу електроенергії та води, щоб жителі району могли повернутися до нормальних умов життя.

Нагадаємо, внаслідок удару російського "Шахеда" по критичній інфраструктурі міста Миколаєва понад 100 тисяч людей залишились без опалення.