В Херсоне коллаборанта, проводившего "референдум", отправили в СИЗО — подробности

В Херсоне правоохранители задержали коллаборанта, который в прошлом году помогал России проводить "референдум". Его отправили в СИЗО.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, в сентябре 2022 года 56-летний подозреваемый вступил в должность "секретаря участковой избирательной комиссии", которая функционировала на территории Херсона. Ее создали оккупационные власти для проведения "референдума" по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории региона.

"В этой должности подозреваемый информировал "центральную избирательную комиссию Херсонской области" о проведении заседаний комиссии, вел протоколы и учет рабочего времени других членов "УИК". Также он осуществлял учет "явки избирателей", а итоги "голосования" с протоколами передал в ЦИК "для дальнейшей фальсификации результатов в пользу Кремля", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Также ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.

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