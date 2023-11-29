У Херсоні колаборанта, який проводив "референдум", відправили до СІЗО – подробиці

У Херсоні правоохоронці затримали колаборанта, який минулого року допомагав Росії проводити "референдум". Його відправили до СІЗО.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, у вересні 2022 року 56-річний підозрюваний обійняв посаду "секретаря дільничної виборчої комісії", яка функціонувала на території Херсона. Її створила окупаційна влада для проведення "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території регіону.

"На цій посаді підозрюваний інформував "центральну виборчу комісію Херсонської області" щодо проведення засідань комісії, вів протоколи та облік робочого часу інших членів "ДВК". Також він здійснював облік "явки виборців", а підсумки "голосування" з протоколами передав до "ЦВК" для подальшого фальсифікування результатів на користь Кремля", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України). Також йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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