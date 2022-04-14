В Херсоне оккупанты создали аналог донецкой "Изоляции" для пыток украинцев

В регионе продолжаются похищения активистов с проукраинской позицией.
В Херсоне оккупанты создали аналог печально известной донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток украинцев.
Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом", — сообщила омбудсмен.
В регионе продолжаются похищения активистов с проукраинской позицией. По информации областной прокуратуры в заложниках россиян находятся 137 человек, в том числе 4 журналиста.
По словам Денисовой, временно захваченные оккупантами Херсон и большая часть Херсонской области находятся на грани гуманитарной катастрофы:
- 106 населенных пунктов остались без электроэнергии.
- Все меньше становится продуктов и лекарств, а российские захватчики отбирают у населения последнее.
- Жизненно необходимых медицинских препаратов для людей с онкологией или сахарным диабетом в области вообще нет.
- Оккупанты захватили гуманитарный хаб в Херсоне, организованный для помощи горожанам и медицинским учреждениям области. Россияне забрали лекарства, детское питание и памперсы.
Кроме того, захватчики заблокировали большинство информационных каналов Украины и распространяют дезинформацию через российские СМИ и социальные сети.
Ранее Людмила Денисова сообщила, что в Мариуполе погибли от 20 до 22 тыс. граждан.
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