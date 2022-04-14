У Херсоні окупанти створили аналог донецької "Ізоляції" для катування українців

У Херсоні окупанти створили аналог донецької "Ізоляції" для катування українців

У регіоні тривають викрадення активістів з проукраїнською позицією.

У Херсоні окупанти створили аналог сумнозвісної донецької в'язниці "Ізоляція" для катувань українців.

Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Місцеві жителі зазначають, що в Херсоні з’явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань незгодних з окупаційним режимом", — повідомила омбудсменка.

У регіоні тривають викрадення активістів з проукраїнською позицією. За інформацією обласної прокуратури у заручниках росіян перебувають 137 осіб, зокрема 4 журналісти.

За словами Денісової, тимчасово захоплнені окупантами Херсон та більша частина Херсонської області перебувають на межі гуманітраної катастрофи:

106 населених пунктів залишилися без електроенергії.

Усе менше стає продуктів і ліків, а російські загарбники забирають у населення останнє.

Життєво необхідних медичних препаратів для людей, які мають онкологію або цукровий діабет, в області взагалі немає.

Окупанти захопили гуманітарний хаб у Херсоні, який був організований для допомоги містянам та медичним закладам області. Росіяни забрали ліки, дитяче харчування та памперси.

Крім того, загарбники заблоукували більшість інформаційних каналів України та поширюють дезінформацію через російські ЗМІ та соціальні мережі.

Раніше Людмила Денісова повідомила, що у Маріуполі загинуло від 20 до 22 тис. громадян.

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