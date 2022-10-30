В Херсоне возле Антоновского моста раздались сильные взрывы: видео

Во временно оккупированном Херсоне в воскресенье, 30 октября, в районе Антоновского моста раздались взрывы.

Об этом сообщают херсонские телеграмм-каналы.

Херсонские телеграмм-каналы сообщают, что ориентировочно в 20:05 30 октября в пригороде Херсона прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, взрывы произошли в районе Антоновского моста.

Пока официальной информации о том, что именно произошло в оккупированном Херсоне нет. В сети публикуют запись мощных взрывов, которые слышали жители оккупированного украинского города.

Контрнаступление ВСУ на Херсон

Украинские защитники совершают наступление на южном направлении, чтобы выбить российских оккупантов из украинского Херсона. Чтобы сделать невозможным россиянам пути поступления вооружения Силы обороны взяли под огневой контроль мосты и переправы на правом берегу Днепра в херсонском направлении.

Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщал, что операция по освобождению временно захваченного Россией Херсона, вероятнее всего, продлится до конца ноября.

В Генштабе ВСУ 30 октября сообщили, что российские оккупанты предположительно готовятся к отводу артиллерии с правого берега Херсонщины. Это вооружение может быть переброшено на другое направление.

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