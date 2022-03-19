В Херсонской области пытаются создать псевдоорган власти: оккупантам помог местный предатель

Местному жителю, который помог диверсантам, грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Российские оккупанты пытаются создать на Херсонщине свой псевдоорган власти. Областная прокуратура подозревает местного жителя в госизмене.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Фейсбуке.

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"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении жителя города Херсона в государственной измене, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По информации следствия, 16 марта 2022 года подозреваемый совместно с диверсантами провели незаконное собрание вновь оккупантами псевдооргана власти "Комитета спасения "За мир и порядок".

Собрание проводилось для того, чтобы убедить жителей области в том, что украинские власти больше не управляют регионом. Херсонцев пытались призвали поддержать российскую оккупацию.

"Такими действиями нанесен ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", — говорят в Генпрокуратуре.

За совершенное изменнику грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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