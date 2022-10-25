В Херсонской области ВСУ сбили два иранских "шахида"

Сегодня, 25 октября, около 21:00, в Херсонской области украинские защитники сбили два вражеских дрона "Shahed-136".

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Иранские "шахиды" сбило подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

Атака дронов

Напомним, что в последнее время РФ постоянно атакует украинские города дронами иранского производства "Shahed-136", переименованными в "Герань".

Так, сегодня утром украинские военные на юге сбили "шахида" из стрелкового оружия.

В США заявили, что иранцы в Крыму работают инструкторами и работниками технической поддержки при запуске "шахидов". Советник ОП Алексей Арестович сказал, что Украина знает об этом и ВСУ даже дважды наносили по ним удары.

Иранские инструкторы были замечены также и в Беларуси.

Иран же цинично не признает поставки дронов России и даже заявил, что готов совместно с Украиной расследовать обвинения в поставке дронов-камикадзе в Россию.

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