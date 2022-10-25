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На Херсонщині ЗСУ збили два іранські "шахіди"

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На Херсонщині ЗСУ збили два іранські "шахіди"

Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Два російські безпілотники знищили о 21:00.

Сьогодні, 25 жовтня, близько 21:00, на Херсонщині українські захисники збили два ворожих дрони "Shahed-136".

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Іранські "шахіди" збив підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь".

© Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ
Фото: Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ

Атака дронів

Нагадаємо, що останнім часом РФ постійно атакує українські міста дронами іранського виробництва "Shahed-136", які перейменувала у "Герань".

Так, сьогодні вранці українські військові на півдні збили "шахіда" зі стрілецької зброї.

У США заявили, що іранці в Криму працюють інструкторами та працівниками технічної підтримки під час запуску "шахідів". Радник ОП Олексій Арестович сказав, що Україна знає про це і ЗСУ навіть двічі завдавали по них ударів. 

Іранських інструкторів помітили також і у Білорусі.

Натомість Іран цинічно не визнає постачання дронів Росії і навіть заявив, що готовий спільно з Україною розслідувати звинувачення у постачанні дронів-камікадзе до Росії.

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