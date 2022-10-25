На Херсонщині ЗСУ збили два іранські "шахіди"

Сьогодні, 25 жовтня, близько 21:00, на Херсонщині українські захисники збили два ворожих дрони "Shahed-136".

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Іранські "шахіди" збив підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь".

Атака дронів

Нагадаємо, що останнім часом РФ постійно атакує українські міста дронами іранського виробництва "Shahed-136", які перейменувала у "Герань".

Так, сьогодні вранці українські військові на півдні збили "шахіда" зі стрілецької зброї.

У США заявили, що іранці в Криму працюють інструкторами та працівниками технічної підтримки під час запуску "шахідів". Радник ОП Олексій Арестович сказав, що Україна знає про це і ЗСУ навіть двічі завдавали по них ударів.

Іранських інструкторів помітили також і у Білорусі.

Натомість Іран цинічно не визнає постачання дронів Росії і навіть заявив, що готовий спільно з Україною розслідувати звинувачення у постачанні дронів-камікадзе до Росії.

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