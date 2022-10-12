В Киевской области раздаются взрывы: работает ПВО

В Киевской области раздаются взрывы вечером 12 октября. Там, вероятно, работает украинская ПВО.

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

К этому моменту в области была объявлена воздушная тревога.

"В Сети распространяется информация, что в небе был замечен объект, похожий на БпЛА, и некоторые жители Киевщины сообщают о звуках выстрелов. Информация нуждается в подтверждении", – говорится в одном из сообщений.

Где еще в Украине раздавались взрывы 12 октября

Сначала к вечеру 12 октября взрывы раздавались в Винницкой области. Там силы ПВО сбили два вражеских дрона-камикадзе.

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Через некоторое время в Винницкой области снова гремели взрывы во время воздушной тревоги. Возможно, там снова работала ПВО.

Несколько взрывов вечером прогремели и в Черкасской области. Там могла тоже работать ПВО из-за воздушной тревоги в соседней области.

В Житомирской области тоже были слышны звуки взрывов. В Сети распространяют видео с возможной работой противовоздушной обороны и возможным сбиванием какого-то объекта в небе.

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