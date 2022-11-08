В Кривом Роге слышны взрывы

В регионе была объявлена воздушная тревога.

В Кривом Роге слышны звуки взрывов вечером 8 ноября во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщают в Сети.

"Сообщают о взрывах в Кривом Роге", – написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Пока власти не комментировали эти звуки взрывов.

Отметим, что около 21:20 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога почти на всей территории.

Напомним, что взрывы в Кривом Роге были слышны в этот же день около 18:00.

Добавим, в ночь на 8 ноября российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали Марганецкая и Никопольская громады.

Карта боев на 8 ноября: россияне наступают в Донецкой области, а на Юге - массово сдаются в плен.

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