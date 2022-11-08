У Кривому Розі чутно вибухи

В регіоні була оголошена повітряна тривога.
У Кривому Розі чутно звуки вибухів увечері 8 листопада під час оголошеної повітряної тривоги.
Про це повідомляють у Мережі.
"Повідомляють про вибухи у Кривому Розі", – написав військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Поки що влада не коментувала ці звуки вибухів.
Зауважимо, що близько 21:20 в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога майже на всій території.
Нагадаємо, що вибухи у Кривому Розі було чутно цього ж дня близько 18:00.
Додамо, в ніч проти 8 листопада російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Постраждали Марганецька та Нікопольська громади.
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