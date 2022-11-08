У Кривому Розі чутно вибухи

В регіоні була оголошена повітряна тривога.

У Кривому Розі чутно звуки вибухів увечері 8 листопада під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомляють у Мережі.

"Повідомляють про вибухи у Кривому Розі", – написав військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Поки що влада не коментувала ці звуки вибухів.

Зауважимо, що близько 21:20 в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога майже на всій території.

Нагадаємо, що вибухи у Кривому Розі було чутно цього ж дня близько 18:00.

Додамо, в ніч проти 8 листопада російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Постраждали Марганецька та Нікопольська громади.

Мапа боїв на 8 листопада: росіяни наступають на Донеччині, а на Півдні - масово здаються в полон

Читайте також: