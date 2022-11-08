Эксперт рассказал, чего ожидать от визита Сунака в Украину: "Может стать очередным любимцем"

Сунак может привезти с собой новый пакет военной помощи для Украины.

Визит новоиспеченного премьера Великобритании Риши Сунака в Украину вряд ли состоится в ближайшие недели, однако в случае приезда в Киев политик объявит о новом пакете военной помощи.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал эксперт по социально-политическим вопросам, политолог и аналитик Максим Джигун.

Он объяснил, почему не следует ожидать, что визит Сунака состоится в скором времени.

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"Вряд ли состоится приезд Риши Сунака в Украину в ближайшие недели, учитывая, что ситуация в Британии остается достаточно острой и сложной в вопросе особенно экономической политики. Проблемы у британского премьера сейчас идут вокруг внутренней политики и необходимости восстанавливать веру мира в британские институты и их экономический потенциал. Поэтому отходит на второй план некий международный вектор политики Риши Сунака", – рассказал эксперт.

По его мнению, британский премьер может посетить Украину в перспективе нескольких месяцев – возможно до конца года, возможно, в начале следующего. По оценкам аналитика, первой и самой главной задачей Сунака будет сохранение "этих хороших отношений между Украиной и Британией".

"Мы понимаем, что стремление британцев утвердить свое лидерство в странах Восточной Европы как серьезного регионального лидера, это вопрос не интересов отдельного премьера. Это вопрос национальной политики и вектора, который они заложили себе на десятилетие вперед", — добавил Джигун.

"Конечно, он если и прилетит, то будет с собой везти новый оборонный пакет помощи. В последние недели несколько успокоились какие-то новости вокруг оборонного сотрудничества и поставки оружия в Украину. Но я думаю, что Риши Сунак может эту ситуацию исправить и стать очередным любимцем украинской публики", – предположил политолог.

Напомним, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил 7 ноября, что Сунак в скором времени прибудет в Киев с официальным визитом.

Своим возможным визитом британский премьер заверит Украину и западных партнеров в жесткой поддержке со стороны его страны. Такое мнение высказал политический эксперт Дмитрий Васильев.

Заметим, что ранее в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Сунак заверил, что поддержка государства со стороны Великобритании при его премьерстве будет такой же сильной, как и когда-либо.

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