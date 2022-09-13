В Мелитополе в районе аэропорта прогремели взрывы — мэр

"Хлопок" произошел в районе местного аэропорта во вторник, 13 сентября. Отмечается, что раздались три взрыва.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

По его словам, российские оккупанты на территории аэропорта обустроили базу.

"Только что: три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз. Ожидаем подробности", — говорится в сообщении городского головы.

Как сообщалось, за 8 лет оккупации Россия системно превращала Крым в сплошную военную базу, поэтому установленные масштабы уничтоженного – это только верхушка кремлевского айсберга. Этим летом и политическое, и военное руководство страны начало открыто говорить о возможности деоккупации захваченного россиянами полуострова Крым военным путем. А в течение августа сообщения о "хлопке" на военных объектах оккупанта стали очень частыми.

Читайте также: