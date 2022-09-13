У Мелітополі в районі аеропорту пролунали вибухи - мер

"Бавовна" сталася в районі місцевого аеропорту у вівторок, 13 вересня. Зазначається, що пролунало три вибухи.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, російські окупанти на території летовища облаштували базу.

"Щойно: три гучні вибухи в Мелітополі в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз. Очікуємо на подробиці", - йдеться у повідомленні міського голови.

Як повідомлялося, за 8 років окупації Росія системно перетворювала Крим у суцільну військову базу, тому встановлені масштаби знищеного - це лише верхівка кремлівського айсберга. Цього літа і політичне, і військове керівництво країни почало відкрито говорити про можливість деокупації загарбаного росіянами півострова Крим військовим шляхом. А впродовж серпня повідомлення про "бавовну" на військових об'єктах окупанта стали дуже частими.

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